Soğuk hava ülkemizi etkilemeye devam ediyor

Sibirya’da gelen soğuk hava dalgası ülkemizde etkili oluyor…

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölgemiz oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor…

Bugün hava parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu olacak. Yüksek kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava yarın parçalı çok bulutlu, Pazartesi ve Salı günü ise parçalı bulutlu olacak.

Salı gününe kadar sabah saatleri yer yer don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 8-11 derece dolaylarında seyredecek.

Hafta ortasından itibaren ise hava kısmen ısınacak. Hava sıcaklığı 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Bu arada Türkiye kara teslim oldu. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye’nin birçok şehrinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Özellikle İstanbul’da gelen ikinci dalga kar yağışı birçok aksamalara neden oldu. İstanbul’daki yoğun kar yağışı Ercan Havalimanı’ndaki uçuşları da etkiledi.

KKTC’den İstanbul’a bazı uçak seferleri kar yağışı nedeniyle iptal edildi