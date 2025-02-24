Soğuk hava yarın gidiyor!

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, ülkeyi etkisi altına alan "oldukça soğuk" hava kütlesinin bugün de etkisini sürdüreceğini açıkladı. Güneş, yarından itibaren perşembe gününe kadar sabah saatlerinde don hadisesi beklendiği uyarısında da bulundu.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirme yapan Güneş, yarın itibarıyla da sıcaklıklarda yükselişlerin meydana geleceğini belirtti. Güneş, bugün 10-13 derece civarlarında olacak en yüksek sıcaklıkların, yarın ise 15-18 derece dolaylarına çıkacağını söyledi.

Güneş, en düşük sıcaklıkların ise periyodun ilk günleri iç kesimlerde eksi-artı 1; sahillerde 2 ile 5 derece dolaylarında seyretmesini beklediklerini, diğer günlerde en düşük sıcaklıkların 5 ile 8 derece civarlarında olacağını ifade etti.

Havanın, bugün parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu, yarın ve çarşamba günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, perşembe parçalı bulutlu ve cuma günü parçalı bulutlu olacağına işaret eden Güneş, periyot boyunca rüzgarın ise genellikle kuzey doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceğini kaydetti.