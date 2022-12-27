Soğuk havada koşmak için üç neden

Egzersiz fizyoloğu Tom Holland, soğuk havada koşmanın neden iyi olduğuna dair üç sebep sıraladı.

Havalar soğudukça kapalı alanlarda spor yapmanın pek çok kişiye daha cazip geldiğini söyleyen Holland, buna rağmen dışarı çıkıp spor yapmayı tavsiye etti.

Daha iyi performans

Holland’a göre soğukta koşmanın en iyi yanlarından biri, insanların sıcak havaya göre daha iyi performans göstermesi ve daha iyi hissetmesi.

Vücudun, koşu sırasında vücut sıcaklığını dengelemeye çalıştığını belirten egzersiz fizyoloğu, bu durumun sıcakta daha da kötüleştiğini çünkü kanın ter üretmek için cilde doğru hareket ettiğini söyledi:

Bu süreçte koşumuza enerji veren kalbimizden kan çekiliyor.

Holland, soğuk havalarda kanın kalbe doğru gittiğini ve bu yüzden daha iyi olduğunu söyledi.

Ruh haline iyi geliyor

Holland, soğukta koşmanın insanlara zihinsel olarak daha iyi hissetmesini sağlayacağını vurguladı. Koşu gibi egzersizler endorfin, dopamin ve serotonin gibi ruh haline iyi gelen kimyasalların salınmasını sağlıyor.

Fizyolog ayrıca kapalı alanlardan ziyade doğada egzersiz yapmanın da akıl sağlığına iyi geldiğini belirtti.

Bağışıklığa faydalı

Kışın hareketsiz kalmak insanları hastalığa daha yatkın hale getiriyor. Bunu hatırlatan fizyolog, kışın yapılacak fiziksel aktivitelerin bağışıklığı güçlendireceğini söyledi.

Soğuk gibi zorlu fiziksel koşullara maruz kalmanın vücudu güçlendirdiği de yapılan çalışmalarla ortaya konmuştu.

Holland evde kalmanın daha cazip geldiği zamanlarda dışarı çıkarak egzersiz yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

Egzersiz fizyoloğu ayrıca el, ayak ve kulak gibi bölgelerin sıcak tutulması gerektiğini belirtti.

Independent Türkçe, Insider

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27/12/2022 17:43