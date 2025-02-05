Soğuk havalar bastırınca o meslek yeniden can buldu

Londra Meteoroloji Ofisi, son senelerin en çok mesai yaptığı aralığını yaşıyor... Soğuk hava dalgası ve fırtınalarla boğuşan ada ülkesinin birçok bölgesinde haftalık aralıklarla sarı ve turuncu alarmlar veriliyor. Hava durumundaki bu değişiklik, unutulmaya yüz tutmuş bir mesleğin yeniden canlanmasına sebep oldu...

DailyStar'ın haberine göre İngiliz hükümetinin 'Net Sıfır' politikası kapsamında odun sobalarının yasaklanmasına yönelik tartışmalar sürerken, baca temizleyicileri işlerinin hiç olmadığı kadar yoğun olduğunu söylüyor.

Baca temizleme işiyle uğraşan Stephen Pearce, Güney Londra’daki aile işletmesinin son yıllarda rekor düzeyde iş aldığını belirtti. Pearce, "Başta sadece hafta sonları çalışıyordum çünkü 1956’da yürürlüğe giren Temiz Hava Yasası ile hükümetin kömür ve baca dumanını kontrol altına almasıyla sektörün yok olacağını düşünüyorduk" dedi.

Ancak bunun tam tersinin yaşandığını vurgulayan Pearce, "Son beş yılda işler hiç olmadığı kadar iyi. 45 yıldır bu sektördeyim ve daha yoğun bir dönem görmedim" diye ekledi.

İNGİLİZLER SOBALARINI TERK ETMEK İSTEMİYOR

Baca ustası Pearce, müşterilerinin büyük çoğunluğunun sobalarından vazgeçmeye niyeti olmadığını belirtti: "Müşterilerimizin en az yüzde 90'ı şömine ve sobalarını seviyor ve çok memnunlar. Kimsenin pişmanlık duyduğunu ya da hava kirliliği kampanyalarından endişelendiğini duymadım. Tek korkuları, yasaklanma ihtimali." Pearce ayrıca, gaz fiyatlarının artmasıyla birlikte odun sobalarının hem daha fazla ısı verdiğini hem de merkezi ısıtmaya göre daha ekonomik olduğunu dile getirdi...