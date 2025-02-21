Soğuk Havalara Dikkat: Uzmanlar Donma ve Hipotermi Riskine Karşı Uyardı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk havaya maruz kalma sonucu donma ve hipotermi vakalarının artabileceğini belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Arzu Nurdaş, özellikle risk gruplarındaki bireylerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Hipotermi ve Donma Hayati Tehlike Oluşturabilir

Soğuk havanın insan ve hayvanlarda vücut sıcaklığının 35°C’nin altına düşmesine neden olarak hipotermiye yol açabileceğini belirten Nurdaş, soğuğun şiddetine ve maruz kalma süresine bağlı olarak donma riskinin de ortaya çıkabileceğini söyledi. Çocuklar, yaşlılar ve deri altı yağ dokusu az olan kişilerin donma açısından daha büyük risk taşıdığını vurgulayan Nurdaş, evsiz bireylerin ise en yüksek risk grubunda olduğunu belirtti.

Nurdaş, sokakta yaşayan kişilerin ciddi hipotermi riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, bu bireylerin yerel belediyelere veya 112 numaralı telefon hattı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Hiçkimse Sokakta Kalmasın” uygulamasına bildirilmesinin önem taşıdığını söyledi. Çoğu evsiz bireyin yardım talep edemeyecek durumda olan yaşlı veya ruhsal sıkıntılar yaşayan kişilerden oluştuğunu dile getirdi.

Hipotermiye Maruz Kalan Kişilere Nasıl Müdahale Edilmeli?

Hipotermiye maruz kalan biriyle karşılaşıldığında yapılması gereken ilk şeyin ıslak giysileri çıkarmak olduğunu belirten Nurdaş, bu kişilere kuru ve pamuklu, sıcak tutan giysiler giydirilmesi gerektiğini söyledi. Kan dolaşımını engelleyebilecek dar giysilerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Nurdaş, donmuş bölgelerin kontrollü bir şekilde ısıtılması gerektiğini, aniden yüksek sıcaklığa maruz bırakılmasının sakıncalı olduğunu ifade etti.

Bilinci açık olan kişilere ılık içeceklerle sıvı takviyesi yapılmasının faydalı olacağını belirten Nurdaş, eğer deride içi su dolu kesecikler (büller) oluşmuşsa bunların patlatılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, hipoterminin vücutta inflamatuar maddelerin salınımına yol açarak hastalık riskini artırdığını ifade eden Nurdaş, bu nedenle soğuk havaya karşı önlem alınmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Soğuk Havalardan Korunma Yolları

Soğuk havada uzun süre kalmak zorunda olan kişilerin mutlaka kalın kıyafetler giymesi gerektiğini vurgulayan Nurdaş, vücut ısısını korumak için şapka, bere ve eldiven gibi giysilerin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Nurdaş, özellikle C vitamini açısından zengin olan mandalina, portakal ve kivi gibi taze meyvelerin tüketilmesini önerdi.

Bitkisel çayların da bağışıklık sistemine destek olduğunu ifade eden Nurdaş, ıhlamur ve kuşburnu gibi içeceklerin tüketilmesinin faydalı olacağını söyledi. Soğuk havalara karşı alınacak en etkili önlemin, mümkün olduğunca uzun süre dışarıda kalmaktan kaçınmak olduğunu belirten Nurdaş, zorunlu durumlar dışında uzun süreli soğuk maruziyetinden kaçınılması gerektiğini dile getirdi.