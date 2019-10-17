Soğuk lipoliz yaptıranlar, yaptırmayı düşünenler veya soğuk lipoliz hakkında hiçbir şey bilmeyen yâda aklına takılanlar için CoolClinic önemli bilgileri bizlerle paylaştı. İşte detaylar…

Günümüzde güzellik ve çekicilik kavramı elbette belirli bir kilo ve fiziki görünüme bağlı. Kişiler kendilerini her ne kadar beğenseler de “bir de şu bölgesel yağlanmayı çözebilsem” cümlelerini mutlaka en az 1 kez kuruyorlar. Zaman içerisinde doğum, hızlı kilo alıp verme, hormonal sebepler ve beslenme gibi çeşitli faktörler yüzünden var olan bölgesel yağlanma problemi giderek şiddetleniyor ve kişiyi mutsuzluğa sürüklüyor. Bölgesel yağlanmaları daha da belirginleşen erkek ya da kadın fark etmeksizin insanlar, daha bol şeyler giymeye eğilim gösterirken özgüvenlerinde de ciddi bir kayıp meydana geliyor.

Diyet ya da spor gibi çeşitli aktiviteler yapılmasına rağmen bir türlü giderilemeyen bölgesel yağlanmalar ise ne yazık ki illa ki ya cerrahi ya da cihaz müdahalesi gerektiriyor. İşte hal böyle olunca lokalize yağları olan kişiler; liposuction gibi zayıflama ameliyatlarına yada cihaz uygulamalarına başvurmak zorunda kalıyor. İşte, cerrahi ameliyatların riskini elimine etmek ve estetik operasyonlar için uygun olmayan adayların “bölgesel yağlanma sorununu” çözebilmek için soğuk lipoliz teknolojisi geliştirilmiş. Soğuk lipoliz tedavi alanları başta olmak üzere etkinliği, başarısı ve kalıcılığı ile istenen sonuçların alınabildiği bir yöntem olarak piyasaya sunulmuş. Bugün Dünya ülkelerinde her gün binlerce insanın başvurduğu soğuk lipoliz yöntemi, FDA onaylı bir yöntem olup sağlığa ise hiçbir zararı olmayan bir zayıflama yöntemidir.

Soğuk Lipolize Genel Bakış

İnvaziv bir işlem olmayan soğuk lipoliz; kesik, anestezi gibi prosedürler içermediği için son derece güvenilir bölgesel zayıflama yöntemidir. Liposuciton ameliyatının risklerini düşündüğümüzde soğuk lipolizde iyileşme süresi olmaz ve cilde & dokulara zarar germez. Yoğun bir antrenmandan ya da küçük bir kas yaralanmasına benzer bir ağrı hissedilen soğuk lipolizde acı ya da ağrı çok kısa sürelidir, seans sonunda biter.

Soğuk Lipoliz Tedavi Alanları Nelerdir?

Kollara

Üst ve alt karın bölgesine

Bacaklara

Çene altına

Belin yanlarına

Sırta

Sutyen altında oluşan katlara

Kalçalara rahatlıkla uygulanabilen soğuk lipoliz uygulamasını yapabilmek için tek kriter elbette “o bölgede fazla birikmiş yağın” olmasıdır. Bu nedenle soğuk lipoliz tedavi alanlarını yukarıdakilerle sınırlandırmak doğru değildir.

Soğuk Lipoliz Kimlere Uygun Değildir?

Basit ve risksiz olarak dile getirilen soğuk lipoliz uygulaması diğer kozmetik uygulamalarında olduğu gibi elbette belirli riskler taşımaktadır. Bu riskler cihazla ya da yöntemle ilgili olmayıp, kişiyle ilgilidir. Çünkü; herkese her işlem yapılmaz. Bazı özel durumlara sahip olan kişilere ne yazık ki soğuk lipoliz uygulanmaz. Soğuk lipolizin uygulanmayacağı adaylar ise şöyle;

Gebelere ya da aktif olarak emziren kadınlara

İnsüline bağımlı ileri düzey diyabeti olan hastalara

18 yaşından küçükler

Stroke yani felç geçirmiş kişilere

Kanser hastalarına

İstemik atak hikâyesi olanlara

İleri derecede kalp rahatsızlığı olanlara

Kanama yani hemofiliye sahip hastalara

Karaciğer hastalarına

Enfeksiyon geçirenlere

Böbrek hastalarına

İlaçlara alerjisi olanlara

Siz de soğuk lipolizle bölgesel yağlarınıza veda etmek istiyor ve artık özgüvenle kıyafet seçimi yapabilmek istiyorsanız CoolClinic’i hemen arayabilir ve soğuk lipoliz hakkında merak ettiğiniz diğer soruların yanıtlarını alabilirsiniz. Kısa sürede etkin sonuçlar alıp inceleceğiniz bir yöntem olan soğuk lipolizi İstanbul ve diğer şehirlerde yaptırmak istiyorsanız CoolClinic sizi bekliyor!

17/10/2019 08:27