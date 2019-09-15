Sohbet etmek istemeyen konsomatris kadını darp etti

Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübü içerisinde kendisi ile sohbet etmek istemeyen konsomatris kadını ciddi şekilde darp eden zanlı Levent Metin tutuklandı.

DEFALARCA VURDU

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren polis zanlı Levent Metin’in 8 Eylül 2019 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Alayköy'de faaliyet gösteren bir Gece Kulübü içerisinde kendisi ile sohbeti iptal etmek istediği gerekçesiyle kulüpte çalışmakta olan Tatiana Trushkova'nın saçlarını her iki eliyle çekerek yüzüne defalarca yumruk ve tokat vurarak, ayağı ile yüzüne tekme atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

TATİANA HASTANEYE KALDIRILDI

Polis, Tatiana Trushkova’nın ayni gün özel bir hastanede müşahede altına alındığını zanlının ise 6 gün sonra Girne'de tespit edilerek tutuklandığını ve suçunu kabul ettiğini söyledi.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)