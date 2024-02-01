Sohbet kilidi özelliği yolda!

WhatsApp web uygulaması için sohbet kilidi özelliğini devre almaz. Yeni güncelleme ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp yeni özellikleriyle birlikte gündeme geldi. Telefonun yanında bide web üzerinden de kullanılabilecek olan uygulama ile ilgili gizlilik odaklı bir özellik eklendi. İşte yenilikle ilgili tüm detaylar…

WhatsApp yeni bir güncelleme ile gündeme geldi. WhatsApp’tan için arayüz güncellemesinin yanında yeni güncellemelerde yaptı. İnce dokunuşlar ile birlikte kullanıcıları adına kullanışlı bir arayüz sunmayı hedefleyen WhasApp şirketi şimdi de mobil versiyonu üzerinde bulunan sohbet kilidi özelliğini WhatsApp web üzerine taşıyacak. Konuyla ilgili detaylı çalışmalar devam ediyor.

WhatsApp web uygulamasında yeni güncelleme

WhatsApp web uygulamasını sohbet kilidi özelliğinin geleceği gündeme gelmişti. Kullanıcılar istedikleri sohbetleri kilitleme imkanı tanınacak. Bu sayede başka birinin uygulama üzerine erişebilmesi durumunda kişinin sohbet üzerine giriş yapması daha zor hale gelecek. Bununla birlikte gizliliğin sağlanması adına kullanışlı bir özellik sağlanacak.

Bu özelliği ile ilgili daha fazla detay henüz paylaşılmadı. Kilitli sohbetleri nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor. Mobil versiyonu üzerindeki sohbetlere erişmek adına parmak izi ya da yüz doğrulaması geliştirilmesi gerekiyordu. Web versiyonu üzerinde ise yalnızca bir şifre girilmesi istenecek.

WhatsApp web güncellemesi

WhatsApp web adına sohbet kilidi özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz paylaşılmadı. Bu noktada ise tahminler önümüzdeki ayları işaret etti. Bunun yanında geçtiğimiz günler için çıkan bir habere göre WhatsApp’ta yeni mesajlaşma dönemi başlayacağı duyurulmuştu. Avrupa Birliği’ne teknoloji şirketlerini çok yakından ilgilendiren dijital hizmetler kapsamı içerisinde WhatsApp gereken adımları atacak.

Geçtiğimiz dönemlerde iOS güncelleme kapsamında web sürümü arasındaki mesajlaşma özelliği üzerinde çalışılmış olduğu paylaşılmıştı. Henüz geliştirilme aşamasında olduğu aktarılmış olan özellik ile birlikte WhatsApp hesabı bulunmayanlar ama Telegram kullananlar adına bir arkadaşa mesaj yollayabilme özelliği eklenecek. Konuyla ilgili henüz kesin bir detay paylaşılmasa bile ilerleyen günlerde konuyla ilgili detayların aktarılacağı düşünülüyor. WhatsApp kullanıcıları yeni gelecek olan haberleri yakından takip ediyor.