Sohbete deniz kenarında doydular

Havaların ısınmasıyla birlikte bahçelere ve dış mekanlara taşınan akşam ziyafetleri, Missina Restaurant’ta bir başka güzellikte yaşandı. Girne Karaoğlanoğlu bölgesindeki denize nazır konumuyla balık ve alakart yemek sofrası meraklılarının uğrak restoranı olan mekanda keyif dolu bir sohbet ortamı yaşandı. Sofra keyfini dalga sesleriyle iç içe yaşatan mekanda canlı keman dinletisi de bu keyfe ayrı bir keyif kattı.

Gece boyunca zengin mezeler ve lezzetli yemekler eşliğinde sohbet eden konuklar muhabbete doydu. Gecede ailesiyle birlikte muhabbet edenler arasında Çangar Otomotiv’in direktörlerinden Yeşim Çangar Erçin ve eşi Eser Erçin de vardı.



