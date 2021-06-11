Sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yapmış olduğu toplantı sonrası yeni tedbirler açıklandı.

Yeni tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin de açıklama yapıldı. Yeni alınan kararlar kapsamında KKTC’de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Buna göre kısıtlama haftanın her günü olacak şekilde saat 00.00 ile 05.00 saatleri arasında geçerli olacak.

İşte söz konusu karar:

Haftanın tüm günleri için “saat: 00:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-23:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebileceklerdir. Marketler 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-23:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebileceklerdir. Marketler 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacaktır.

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11/06/2021 17:08