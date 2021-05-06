Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sokağa çıkma yasağının devam edeceğini açıkladı

Pazartesi-Cumartesi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Vaka sayılarının değerlendirilmesi sonucunda aksi bir karar üretilmemesi halinde yukarıda belirtilen saat 21.00’dan başlayan sokağa çıkma yasağının 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 22.30 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verildi

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06/05/2021 20:21