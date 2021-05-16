Sokağa çıkma yasağını 17 kişi ihlal etti!

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 15-16 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada 1 iş yerinin ise saat 21.00’de kapatması gerekirken saat 22.00’ye kadar açık bulunduğu, 1 minibüs şoförünün aracının kapasitesinin yüzde ellisinden fazla yolcu taşımaması gerekirken, yüzde ellisinden fazla yolcu taşıdığının tespit edildi aktarıldı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu habere tepkiniz:



16/05/2021 09:19