Sokağa Çıkma Yasağını Yine İhlal Ettiler!

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Denetimlerde ayrıca, kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi.

İş yeri işletmecisi 1 kişi ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



30/01/2021 10:34