Sokağa Çıkma Yasağını Yine İhlal Ettiler!

ads ads ads ads
30/01/2021

ads
Sokağa Çıkma Yasağını Yine İhlal Ettiler!

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi. 
Denetimlerde ayrıca, kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi. 
İş yeri işletmecisi 1 kişi ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı. 
Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor. 

30/01/2021 10:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: sokağa çıkma yasağı, polis
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.