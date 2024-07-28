Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM’de görüşülüyor
28/07/2024
Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı
Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda başladı.
DHA'nın haberine göre TBMM Genel Kurulu, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
28/07/2024 17:31