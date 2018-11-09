Sokak hayvanları için bütçe ayrılacak mı?

Bu yılki 2019 bütçesinden hayvanların en azından yaşamsal ihtiyaçları olan beslenme giderleri için pay ayrılması bekleniyor

Hükümet yetkililerinin bu konuda hassasiyet göstermeleri ve bunca yıl alınmayan bu kararın alınması bekleniyor.

Serdar Denktaş söz vermişti

2014 yılı Nisan ayında Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı olduğu dönemde Serdar Denktaş, “Bilindiği gibi Hayvan Hakları Yasası geçmiştir. Bu yasaya bağlı olarak 2015 bütçesine, hayvanlar için bir bütçe konması lazım" demişti.