Sokak hayvanlarını besleyen kadını dövdüler

Türkiye'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Akpınar köyünde bazı noktalara mamalar koyarak sokak hayvanlarını besleyen gönüllü hayvansever Aysun Korkar, oğlu ve bir arkadaşı mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı.

Tartışma, evlerinin önündeki arazide besleme yapılmasını istemeyen kişilerin köpeklere taş atmasıyla çıktı. Kavgaya dönen olay sonucunda şiddete maruz kalan Korkar'ın çenesinde kırıklar oluştu.

Olayın ardından ameliyata alınan ve şuan konuşmakta zorluk çeken Korkar, yaşananları çektiği bir videoda anlattı.

"SİNEK OLUYOR"



Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen Korkar, videoda şunları söyledi:



Çok konuşamıyorum, çünkü çenemde üç dört yerde kırık var. Eskişehir Odunpazarı mevkii Akpınar köyünde besleme yaparken tanımadığım bir kişi gelip "Burada besleme, yapma, sinek oluyor, sen neden burada besliyorsun" diyerek hakarette bulundu.



Daha sonra beslediğim köpeklere taş attı. İlk attığında tepki gösteremedim, ancak ikinci atışı hayvana gelince dayanamadım. Üzerine yürüdüm ve darp edildim, çenemden darbe aldım. Şu an ameliyata girmek üzereyim, çok üzgünüm. Bir sürü hayvanı kendi imkanlarımızla besliyoruz, fakat böyle insanlar çıkıyorlar ‘besleme yapamazsın’ diye.

“BEN ORAYA GİDEMEDİĞİMDE HAYVANLAR AÇ KALIYOR”



Korkar, "Bu hayvanların yavruları bile açlıktan ölmüştü orada. Ben 15 kilometre öteden gelip besleme yapıyorum. Devletin arazisi, onların bahçesi değil. Sokak hayvanları bunlar. Birazdan ameliyata gireceğim, çenemde üç yerden kırık var. Konuşamıyorum çünkü doktorlar konuşmamı istemiyor. Ben oraya gidemediğim gün onlar aç kalacaklar” ifadelerini kullandı.



Öte yandan dayak attığı iddia edilen vatandaşın olay öncesinde hayvanseverlerin yanına gelerek “Bu şekilde buraya atılan yemler var ya sinek, böcek yaptığı zaman bu mikropların verdiği zararı gelip karşılayacak mısın, biri hastalandığı zaman karşılayacak mısın” demesi bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere yansırken, beslemeye karşı çıkan bir diğer vatandaşın ise “Abla sizin mahallenize, kapınızın önüne böyle bir şey yapılırsa bunu kabul eder misiniz, o kadar boş yer var, ama lütfen yapmayın” diye yakındığı görüldü.

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14/06/2021 10:20