Sokak midyeleri ile ilgili şoke eden gerçek

Türkiye’de metallerden toplanan midyeler zehir saçıyor. Kaçak avlanan kişiler özellikle Galata köprüsü civarından metallere yapışan midyeleri topluyor. DHA kamerası gece saatlerinde 'zehirli midye'leri toplayan kişileri görüntüledi. "Midyeler denetimli ortamda üretilmeli" diyen uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul'da iskele demirleri, köprü kolonları ve teknelerin altları gibi denizin içerisinde bulunan metallerin üzerine yapışmış haldeyken toplanan midyeler, sağlığı tehdit ediyor. İstanbul'da midye avcılığı yasak. Bakanlığın belirlediği yerlerde ruhsatlı tekne ve kişiler tarafından midyelerin toplanması gerekiyor. Kaçak avlananlara 1635 liradan başlayan cezalar kesiliyor. Ancak Galata köprüsü civarında gece saatlerine tekneleriyle yaklaşan kişiler özellikle metallere yapışmış tonlarca midyeyi toplayarak satışını yapıyor. Bu gece de Galata köprüsü ayakları çevresine tekneyle yaklaşan kişiler kilolarca midye topladı. Yasak olduğunu bile bile midye topladığını belirten dalgıç kıyafetli kişi, "Tehlikeli ama ne yapalım, başka bir şey yapamıyoruz ancak işimiz midye. Bir dalışta 100 kilo falan çıkarıyoruz. Sonuçta ekmek paramızı çıkarıyoruz" diye konuştu.

25/09/2019 16:32