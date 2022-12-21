Sokak ortasında kavga ettiler, suçüstü tutuklandılar

Kavga Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır Hareket suçlarından tutuklanan zanlılar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal ve polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan 4 zanlının da Kavga Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır Hareket suçlarından methelderdir olduğunu anlattı. Polis, zanlı Mohamed Rızkı’nın vahim zarar suçuna methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, 20.12.2022 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa’da bir işletme önünde, Zanlı Mohammed Amin Zerrouk, Zanlı Mohamed Rızkı ve Zanlı Ahmet Ajeblı’nin bir taraf olup, Zanlı Umut Sen ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahade altında olan Sefa Kurt’un yürüdükleri esnada kendilerine omuzu ile çarptığı gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak kavga ve yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık, ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavr-ı hareket suçlarını işlediklerini ve suçüstü hali tutuklandıklarını anlattı. Polis, zanlı Mohamed Rızkı’nın meydana gelen kavga neticesinde sağ eli ile Sefa Kurt'un çenesinin sağ kısmına vurup kırılmasına sebebiyet vererek adı edileni Vahim Zarara uğratarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak Teminata bağlandığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun gereceği bir temirata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlı Mohammad Rıskı’nın davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit taminat yatırması ve 200 Bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç Nil Elodie Çeliker diğer zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, biner TL nakit taminat yatırması ve 200 Bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

Bu habere tepkiniz:



21/12/2022 12:52