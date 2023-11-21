Sokak ortasında mastürbasyon yaptı!

Lefkoşa’da meydana gelen “Müstehcen Teşhirde Bulunmak” suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Danyal Asghar bugün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı.

Polis, Danyal Asghar’ın “Müstehcen Teşhirde Bulunmak” suçundan tutuklandığını söyledi.

Başaran, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde Danyal Asghar’ın kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde mastürbasyon yapmak suretiyle müstehcen teşhirde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıyı görenleri yaptığı şikayet üzerine Danyal Asghar’ın tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Polis, alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)