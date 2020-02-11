Sokak ortasında tecavüze kalkıştı, mahalle sakinleri yakaladı

İş arkadaşı kadını tarlaya götürüp tecavüze kalkıştığı idda edilen B. Y tutuklandı.

Mağusa’da önceki gün meydana gelen olayda B. Y mahalle sakinleri tarafından yaka paça yakalanarak polise teslim edili.

İş arkadaşı 32 yaşındaki kadınla tekila içtiklerini sonrasında onu evine bırakmak için yola çıktıklarını söyleyen B. Y tecavüz girişimi iddialarını kabul etmedi. Ukraynalı kadın ise kendisini tarlaya götüren zanlının tecavüze kalkıştığını iddia etti.

Zanlı B. Y., “Tecavüze itirazım var. İki tokat attım ama tecavüz etmedim” dedi

Zanlı üç gün tutuklu kalacak





11/02/2020 10:56