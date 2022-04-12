Sokaklarda cesetler halı gibi yere serildi: 'Putin kimyasal silah kullandı'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 48'inci gününe girerken güneydeki Mariupol şehrine Rus insansız hava aracından kimyasal gaz atıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. ABD ve İngiltere bu iddiaları araştırırken, Mariupol Belediye Başkanı'nın AP'ye yaptığı açıklama ile birlikte dünyanın kanı çekildi.

Rusya-Ukrayna savaşı 48 gündür devam ediyor. ABD ve İngiltere, Ukrayna'daki Rus güçlerinin liman kenti Mariupol'e yönelik saldırı sırasında kimyasal silah kullandığına yönelik haberleri soruşturduklarını açıkladı.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusların Mariupol'de kimyasal silah kullandığının teyit edilmediğini ancak gelişmelerin dikkatle izlendiğini söyledi.

SAVAŞTA YENİ AŞAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin söz konusu haberleri soruşturduğunu, herhangi bir kimyasal silahın kullanılmasının savaşta tehlikeli yeni bir aşama anlamına geleceğini belirtti.

PUTİN'DEN HESAP SORMAYA YEMİN ETTİ

Truss, Ukrayna birliklerinin bir insansız hava aracından atılan kimyasal bir silahla vurulduğu haberlerinin yayılması üzerine Putin'den hesap soracağına söz verdi.

Saldırının ayrıntıları ile ilgili henüz doğrulanmamış raporlara göre, 'kökeni bilinmeyen zehirli bir maddenin' şehri savunan askerlerde solunum sorunları, 'solunum yetmezliği' ve 'vestibulo-ataktik sendrom' gibi semptomlardan muzdarip olmasına yol açtığı bildiriliyor.

KORKUNÇ FİKRİ RUS YANLISI GENERAL ORTAYA ATTI

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, departmanının iddiaları doğrulamak için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Mariupol'u savunan Azov Taburu'ndan yapılan açıklamada, insansız Rus hava araçlarının kent üzerinden geçmesi sonrası Ukrayna askerlerinin solunum sorunları yaşadığı duyurulmuştu.

İddia edilen saldırı, Donbas'ta Rus yanlısı bir generalin kimyasal silah kullanma fikrini desteklediğini ve devlet medyasına 'Ukraynalı köstebekleri yeraltından çıkaracağını' söylemesinden birkaç saat sonra gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Pazartesi akşamı yaptığı konuşmada Batılı ülkelerden, Rusya'yı kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için gereken her şeyi yapmalarını istemişti.

NİTRİK ASİT ATEŞLENDİ İDDİASI

Bu arada Ukrayna Parlamentosu, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde "nitrik asit" ateşlediğine dair haberler aldığına dair bir açıklama yayınladı ve yerel sakinleri "soda çözeltisine batırılmış koruyucu yüz maskeleri" takmaları konusunda uyardı.

SAVAŞ SUÇU

Savunma Bakanlığı'nın Mariupol'daki direnişi kırma girişimleri sırasında, Rusya'nın ölümcül fosfor bombalarının kullanımına dönebileceğini öne süren bir uyarı sonrası soruşturmalar hız kazandı.

Tam olarak kimyasal silah olarak kabul edilmese de, şiddetle yanıcı olan madde, korkunç yaralanmalara neden olabiliyor ve siviller üzerinde kullanıldığında savaş suçu teşkil ediyor.

10 BİNDEN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko, Rusya'nın kuşattığı liman kentinde savaşın başlamasından bu yana 10 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan Boychenko, "Mariupol sokaklarında cesetler halı gibi yere serildi" dedi.

RUS KUVVETLERİ CESETLERİ YAKIYOR

Rusların kentte cesetleri toplayıp dev bir alışveriş merkezinde bozdolaplarında tuttuklarına dair haberler aldıklarını belirten Boychenko, "Kamyonlar adeta mobil krematoryumlar oldu. İçlerinde cesetler yakılıyor" diye konuştu ve ekledi: "Rus kuvvetleri cesetleri yok etmek için şehre mobil yakma ekipmanı getirdi."

Boychenko ayrıca Mariupol'de hala 120 bin sivilin olduğunu, sivillerin acilen gıda, su ve ilaça ihriyaç duyduğunu söyledi. Boychenko halen Ukrayna'da ancak Mariupol dışında bilinmeyen bir yerde.

RUSYA YENİ SALDIRIYA HAZIRLANIYOR, TANKLAR İLERLEYİŞE GEÇTİ

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yetkililer, Rus tanklarının yeni bir saldırı için ilerlemeye başladığını söyledi. Rusya'nın halen Donbas'ta yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor. Bu sayının iki hatta üç katına çıkması bekleniyor.

SURİYE KASABI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a vermişti. Dvornikov daha önce Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarını yönetmişti ve komutasındaki askerlerin sivillere ait bölgeleri bombaladığı biliniyor.

Rusya, doğuda olması beklenen yeni ve büyük bir taarruzdan önce hava üstünlüğü kazanmak için, yeni hamlelerde bulunmak üzere Ukrayna hava savunma sistemini imha ettiğini iddia etmişti. Doğudaki ana liman olan Mariupol'u ele geçirmek, Moskova'nın doğudan ilerleyen birlikleri güneyde Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'dan gelenlerle birleştirmesine ve odaklarını doğudaki ana Ukrayna kuvvetini kuşatma amaçlı yeni bir girişime kaydırmasına izin verecek.

Ukraynalı denizciler, işgalci Rus kuvvetleri tarafından kuşatıldıktan sonra Mariupol'u kontrol etmek için 'son bir savaşa' hazırlandıklarını söylemişti. Askerlerin son direnişi, şimdiye kadar güney kıyısındaki stratejik açıdan önemli şehrin Rusların eline geçmesine engel olmuştu.

Moskova'nın kontrolü ele geçirmesi halinde Kremlin, Azak Denizi boyunca uzanan tüm sahili ve Karadeniz'in çoğunu elinde tutacak. Haftalarca Mariupol'un düşüşü kaçınılmaz görünüyordu, ancak Ukraynalılar şehir merkezinin bazı kısımlarına tutunmayı başardı.

Mart ayının başından beri gıda kaynaklarıan erişimin çok zor olduğu kentte, erimiş buz tek tatlı su kaynağı oldu. Liman kentinde ısıtma ya da elektrik de yok.

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12/04/2022 10:23