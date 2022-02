Sokaklarımızda insanlar kurşunlanırken huzurlu olamayız

Halil Falyalı’yı liseye gittim yıllarda tanımıştım, 1984- 85 yıllarında…

Köylüm, arkadaşım Halil Hoca’nın arkadaşıydı, onun sayesinde tanışmıştık.

Halil Falyalı, Halil Hoca için bizim köye gelirdi, babamın kasap dükkanında iki kez yeme içme partisi de düzenlemiştik.

Bugün hem Halil Hoca hayatta değil hem de Halil Falyalı…

Halil Hoca, peşini bırakmayan bir hastalık nedeniyle aramızdan ayrıldı, Halil Falyalı da cinayete kurban gitti. İkisi de zamansız öldü…

Dün akşam cinayet haberi geldiğinde, Halil Hoca’nın ve Halil Falyalı’nın gencecik olduğu yıllara, 1980’li yıllara gittim; liseliydik, gençtik, daha yetişkinliğe gidecek yollara bile sapmamıştık, daha hedeflerimiz bile belli değildi…

O zamanlar aklımıza gelir miydi Halillerin bu şekilde hayata veda edeceği?

Bugün yaşadıklarımıza bakıyorum da bazen “keşke hep çocuk kalsaydık” diyorum…

1980’li yıllara sıkışıp kalmak mümkün değildi tabii ki… 80’lerin de kendine göre çok büyük defoları var hem de çok büyük… Hem Türkiye’yi hem Kıbrıs’ı derinden etkileyen, kader değiştiren gelişmeler içeriyor 80’ler ama biz çocuktuk, geçtik, o kadar olumsuzluk içinde başka bir dünyanın çocuklarıydık sanki de…

Biz büyüdükçe her şey masumiyetini mi kaybetti, yoksa yetişkinlik bir anlamda gerçeklerle yüzleşmek midir? Çevreme bakarım ve evet büyüme hikayeleri çoğu insan için zordur, saptığımız ya da seçtiğimiz yollar bizi farklı farklı yerlere çıkarıyor…

Dönüp geriye bakıyorum; ilkokuldaki arkadaşlarıma, ortaokul ve lisedeki arkadaşlarıma, üniversitedeki arkadaşlarıma, askerdeki arkadaşlarıma…

Çok farklı yollara sapmış, farklı farklı karakterlere bürünmüş arkadaşlarım; kimisi riskli yolları seçmiş risksiz büyüme olamayacağına inanmış, kimisi popüler, görünür olmanın cazibesine vurulmuş öyle bir yaşam seçmiş, popülerliği sevmiş, kimisi sesiz ve derinden adım adım yükselmiş, başarıya ulaşmış, kimisi sakin sessiz, standart bir yaşamı seçmiş…

Tanıdığım insanlar, çocukluk- gençlik arkadaşlarım, yakınlarım, yaşıtlarım ya da yaşıma yakın insanlar vefat ettiğinde hep böyle gerilere gider ve böyle karamsar bir ruh haline bürünürüm…

Şimdi 1980’li yıllardan günümüze dönelim 2022’ye… Halil Falyalı ile şoförü korkunç bir cinayete kurban gitti…

Şimdi kim ya da kimler Falyalı’yı öldürmek istedi, onun ölmesi kimin ya da kimlerin faydasına olacak, kimlerin önünü açacak, bu bir hesaplaşma mıydı? Ortada çok sayıda soru işareti var. Herkes bir tahminde bulunabilir ama somut deliller ortaya çıkmadan, ne söylesek boş…

Ancak bu olaya bakarken bir gerçeği de bir yere not etmek gerekir; Halil Falyalı’nın düşmanları olduğunu, onlardan korunduğunu, her an başına kötü bir şey gelebileceğini, hatta eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu bir kurşun geçirmez zırhlı araca bu nedenle sahip olduğunu herkes biliyordu…

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de videolarında ve sosyal medya paylaşımlarında Falyalı’yı hedef göstermiş, birçok iddiayla ilişkilendirmişti. Adeta bir tehlikenin habercisiydi Peker’in açıklamaları…

Korkulan oldu, Falyalı’yı pusuya düşürdüler, uzun namlulu silahlarla otomobiline kurşun yağdırdılar ve gözden kayboldular, hem de arkada başka bir otomobilde olan eşinin gözü önünde… Kimse böyle bir ölümü hak etmez…

Böyle şeyleri filmlerde görmeye alıştınız değil mi? Film değil bu defa, gerçek… Bu küçücük adacıkta da oluyor böyle şeyler…

Bu tür işlerde eğitimli oldukları anlaşılan katiller, bu ülkeye nasıl girer, o silahları ülkeye nasıl sokar, nasıl bu kadar korkusuz davranır, nasıl yapacağını yapar ve gözden kaybolur?

Hani avuç içi kadar bir ülkeydi burası? Avuç içi kadar olması, çok sayıda polis ve askerle korunması da yetmiyor demek ki bazı zamanlarda? Kabul etmek gerekir ki; avuç içi kadar ama güvenlik zafiyeti olan bir ülkeyiz demek ki?

“Uluslararası hukukun içinde olmalıyız” sözleri slogan değildir, bir gerçek ve gerekliliktir, dünyadan kopuk ve uluslararası hukukun dışlında kaldığımız sürece gerçek bir hukuk ve huzur ülkesi olamayız…

Diyebilirsiniz ki “Buna benzer cinayetler hangi ülkede olmadı ki? Hangi ülkede hesaplaşmalara tanık olunmadı? Hangi ülkede mafya yoktur? Bu münferit bir cinayettir…” Evet birçok ülkede olabilir böyle şeyler ama ben istiyorum ki bizde olmasın. Bu küçücük adacıkta bunlara izin verilmesin… Bu düzeni yok etmek yerine, bir şekilde ondan yararlanma isteği, gelir birçok kişinin boynuna asılır maalesef…

Dikkatinizi çekerim, bir ay içinde ikinci kurşunlanma olayına tanık oluyoruz… Sokak ortalarında çatır çatır insan vuruyorlar. Bir vakada öldürmek istemediler, tehdit ettiler, ayaktan vurdular. İsteseler öldürürlerdi yani. Diğer olayda kurşun yağdırdılar öldürdüler… Korkmayalım mı? Endişe etmeyelim mi? Normal mi sayalım bunları? Normal mi sizce?

Demek ki cinayete, birilerini öldürmeye karar veren kesimler, bir şekilde bunu gerçekleştiriyor, onları engelleyecek bir mekanizma yok. Ne kadar korunsanız da izliyorlar, zayıf bir noktanızda, ufacık bir zafiyetinizde yapacaklarını yapıyorlar… Kutlu Adalı cinayetinden beridir, biliyoruz zaten öldürmek isteyince öldürdüklerini…

Diyebilirsiniz ki sıradan bir insanı niye öldürsünler, mütevazı bir yaşamı olan, birilerinden korkmasına nedeni bulunmayan neden korksun? Ben öyle düşünmüyorum. Biz katillerin kimi tehdit kabul edeceğini bilemeyiz ve bekleyemeyiz… Benim sokaklarımda mafya filmlerini aratmayan olaylar yaşanırken, fütursuzca insan vurulurken ben huzurlu olamam.

Bu ülkede tüm kötülükler normalleştiriliyor; “Falyalı’nın zaten düşmanları vardır” deyip bunu da normalleştirmeyelim artık. Normal değildir bu yaşananlar. Bu olayın yaşanmasına neden olan süreçler de bu olay da normal değildir.

Bu arada sokaklardaki mobese kameralarının görüntülerinin de cinayetten dakikalar saat sonra Türkiye medyasına sızdırılması normal değildir, toplum adına endişe vericidir. Ülke yöneticileri, polis mutlaka bunu araştırmalı, peşine düşmelidir. Kamera görüntüleri bu kadar kolay alınıyor ve medyaya servis edilebiliyorsa, başka kötü niyetler için de istismar edilebilir…

Bu ülke, ekonomiden sağlığa, trafikten çevreye, eğitimden çalışma yaşamına kadar hemen her alanda sorunlu, hiçbir alanda huzur bulamıyoruz, yaratılan düzen defolarla dolu. Defolar o kadar fazla olunca doğal olarak güvenlik de zafiyete uğruyor.

Defolar artınca hiçbir şeyi birbirinden ayırmak kolay olmuyor, hatalar, kusurlar, ihmaller birbirini tetikliyor, her şey bir anda kötüye, yetersize dönüşüyor. Biraz çaba sarf edilsin, hiç olmazsa güvenlik açısından huzurumuz olsun, sokaklarımızda kurşunlar uçuşmasın hiç kimse direkt kurşunlara da hedef olmasın kaza kurşununa da kurban gitmesin…

Birileri sokaklarımızda patır patır vurulurken, kimse huzurlu olmamızı ve kendimizi güvende hissetmemizi beklemesin…

09/02/2022 15:25