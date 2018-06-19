HABER KIBRIS

Sokakta Kalıyorlar

Dev-İş Eski Başkanı Bayram Çelik’in Girne’de çektiği fotoğraflar oldukça işler acısı…

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19/06/2018
HK-ÖZEL

Sokakta Kalıyorlar
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Dünyada pek çok ülkenin sorunu olan evsiz insanlar yavaş yavaş Kuzey Kıbrıs’ın özellikle de Girne’nin  sorunu haline geliyor. Turizmin başkenti olarak anılan  Girne’de çok sayıda insan sokakta uyuyor.  Sosyal medyada paylaşılan sokakta kalan insanların fotoğraflarına vatandaşlar tepki gösterdi. Yetkilere seslenen çok sayıda kişi sokaklarda yaşayan insanlar için bir çere üretilmesini istedi. Vatandaşlar Girne'ye bu görüntülerin yakışmadığını belirtti.

 

 

 

Kalacak yeri olmayan insanlar dışarda parklarda uyuyorlar. Hava sıcaklığının yükseldiği bugünlerde parklarda ve bahçelerde uyuyan insanların kış aylarında nerede kalacakları ise büyük bir soru işareti doğuruyor.

 

 

 

Sokakta yaşayan insanların sabah uyandıklarında karınlarını nasıl doyurdukları bilinmiyor. Sokakta yaşamının hem kendileri hem de çevre için doğru olmadığını belirten vatandaşlar yetkililerden bir an önce evsizler için önlem almasını istediler

 

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TAGS: girne, sokak, Bayram Çelik, fotoğraf, insan, haber, kıbrıs
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