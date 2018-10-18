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Şoke eden açıklama: 20 bin çocuk açlıktan ölebilir!

Güney Sudan'da en az 270 bin çocuğun açlık riskiyle  karşı karşıya olduğu ve 20 bin çocuğun yıl sonundan önce yetersiz beslenme  nedeniyle hayatını kaybedebileceği belirtildi

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18/10/2018

Şoke eden açıklama: 20 bin çocuk açlıktan ölebilir!

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'dan yapılan  açıklamada, iç savaşın yol açtığı koşullar nedeniyle ülkede 1 milyonu çocuk 6  milyondan fazla kişinin acil gıdaya ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

 

Açıklamada, "270 bin çocuk açlık riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 20  bin çocuğun 2018 yılı sonundan önce aşırı açlık nedeniyle hayatını kaybetmesi  beklenebilir." denildi.

 

Örgütün Güney Sudan Direktörü Deidre Keogh ise "İnsani yardım  hizmetlerinin sürdürülmesi ve artırılması için acil maddi destek sağlanmazsa çok  sayıda çocuk ölüm tehlikesi altında." ifadesini kullandı.

 

Savaşın en ağır sonuçlarıyla karşılaşanların çocuklar olduğunu  hatırlatan örgüt, insani yardım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için de  çağrıda bulundu.

 

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan,  Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı  "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa  sürüklenmişti.

 

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış  görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da  çatışmalar yeniden patlak vermişti.

 

Son olarak 12 Eylül'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen  33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif  lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

 

Ülkedeki iç savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine,  milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden olmuştu.

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TAGS: Şoke eden açıklama: 20 bin çocuk açlıktan ölebilir!, haber, kıbrıs,
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