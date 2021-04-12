Sokratis Hasikos Defnedildi

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12/04/2021

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Sokratis Hasikos Defnedildi

Güney Kıbrıs’ta içişleri ve savunma bakanı görevlerinde bulunan ve geçtiğimiz pazartesi günü 64 yaşında hayatını kaybeden Sokratis Hasikos, dün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.
Alithia ve diğer gazeteler, Sokratis Hasikos’un Güney Lefkoşa’ya bağlı “Episkopio” köyünde bulunan kilisede gerçekleştirilen cenaze töreni sonrasında yine buradaki mezarlığa gömüldüğünü, törene Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum siyasetinden geniş bir kitlenin katıldığını yazdılar.

12/04/2021 13:57
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TAGS: Sokratis Hasikos, haber,
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