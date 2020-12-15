Sol Akademi Seminer Düzenliyor

Sol Hareket bünyesinde çalışmalar yürüten Sol Akademi, “Geçmişten Günümüze Toplumsal İradeye Müdahaleler” konulu seminer düzenliyor.

Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, “geçmişten günümüze toplumsal iradeye yönelik müdahalelerin ve müdahaleler karşısında nasıl bir mücadele yürütülmesi gerektiğinin” tartışılacağı seminer, yarın 19.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa Sol Hareket Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sol Akademi Koordinatörü Besim Baysal’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek seminerde, Kıbrıs Türk Barış Derneği üyesi Ahmet Derya ve Sol Hareket kurucularından Akademisyen Dr Abdullah Korkmazhan konuşmacı olarak yer alacak.

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15/12/2020 13:11