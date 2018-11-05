Sol Akademi seminerler dizisi başlıyor

Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, “Parasız, Bilimsel ve Demokratik Eğitim” şiarı ile kuruluşunu gerçekleştiren ve çalışmalarını yürüten Sol Akademi, gerici ve resmi eğitim anlayışına karşı çağdaş, bilimsel ve sosyalist bir eğitim müfredatı uyguluyor.

Dileyen herkesin kayıt yaptırıp katılabileceği Kasım ayı seminerlerinin detayları şöyle;

Toplumlar Tarihi, 14 Kasım Çarşamba – Burcu Okur - “Resmi tarihin dışında bir toplumsal gerçeklik var mıdır?”. İktisadi Düşünce Tarihi, 21 Kasım Çarşamba – Mertkan Hamit – “Kapitalizm öncesi iktisadi ilişkiler”. Felsefe, 28 Kasım Çarşamba – Mustafa Öngün – “Siyaset Felsefesi”.

Daha detaylı bilgi ve kayıt için 0548 863 17 10 numaralı telefon veya [email protected] e-mail adresinden iletişime geçilebilecek.

Tüm seminerlerin saat 19.00’da başlayacağı ve Lefkoşa’da, 38 Müftü Ziya Efendi Sokak, Arabahmet Mahallesi adresinde yer alacağı belirtildi.