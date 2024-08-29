Sol beke Jaouen Hadjam sürprizi: Galatasaray maçının yıldızlarındandı

Young Boys'un genç sol beki Jaouen Hadjam, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray maçlarında sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Fiziği ve süratiyle dikkat çeken Jaouen Hadjam için sürpriz bir transfer haberi geçildi.

Milliyet'te yer alan habere göre 21 yaşındaki Cezayirli sol bek, Galatasaray'ın gündemine girdi.

Sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın Jaouen Hadjam'ı listesine eklediği belirtildi.

Young Boys, Jaouen Hadjam'ı 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Nantes'tan 1.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

21 yaşındaki sol bekin takımıyla 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sol bek için Galatasaray'ın diğer adayının ise İsmail Jakobs olduğu haber detayında yer aldı.