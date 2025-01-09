Sol direksiyonlu araçlara izin kararı genişletildi

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09/01/2025

Sol direksiyonlu araçlara izin kararı genişletildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sol direksiyon araçların ithalat ve kayıt izniyle ilgili karar, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, hükümet yeni bir adım attı ve kararı genişletti.

İlk karara göre, yalnızca sol direksiyonlu salon araçların ithaline ve kaydına izin veriliyordu. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, bu kapsam genişletilerek salon araçların yanı sıra çift kabin motorlu araçlar ve motorlu traktörler de ithalat ve kayıttan faydalanabilecek.

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TAGS: Sol direksiyonlu araçlar
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