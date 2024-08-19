Sol Gençlik, “Barışın İnşasında Görsel İletişimin Önemi” konulu etkinlik düzenliyor

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19/08/2024

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Sol Gençlik, “Barışın İnşasında Görsel İletişimin Önemi” konulu etkinlik düzenliyor

Sol Gençlik, çarşamba günü “Barışın İnşasında Görsel İletişimin Önemi” konulu etkinlik düzenliyor.

Lefkoşa Surlariçi Blckbrd Social’de saat 19.00’da başlayacak etkinlik Mütercim Meryem Rüzgarlı’nın katkılarıyla İngilizce çeviriyle iki dilde yapılacak.

Sol Genlik'ten yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Çarşamba günü düzenlenilecek etkinlikte Hamide Deniz Yentürk, Nurtane Karagil, Umay Yılmaz Kutay konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte, konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte tartışma ortamı yaratılması amaçlanıyor. 

19/08/2024 09:55
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TAGS: Sol Gençlik, haber, kıbrıs
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