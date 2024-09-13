Sol Gençlik “Festa Do Avante” festivaline katıldı

Sol Gençlik, Portekiz Komünist Partisi tarafından düzenlenen “Festa Do Avante” festivaline katıldı.

Sol Gençlikten verilen bilgiye göre, Sol Gençlik Sekreteri Raif Kanlıoğlı, Sol Hareket Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Lema Gözay ve Örgüt Meclisi Üyesi Gökmen Elagöz’den oluşan heyet, Portekiz’in Amora bölgesinde düzenlenen 3 günlük festival kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden katılım gösteren temsilcilerden Almanya, Bolivya, Peru, Kolombiya, Brezilya, Portekiz, İngiltere Komünist partileri ile temaslar gerçekleştirdi.

Adanın tarihini, Kıbrıslı Türk gençlerin yaşadığı zorlukları ve federasyon mücadelesine ilişkin güncel durumu paylaşan heyet, adanın yeniden birleşmesine yönelik verilen mücadeleyi de anlattı.