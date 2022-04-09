Sol Gençlik’ten, Başbakanlıktaki direnişçilere destek

Sol Gençlik, 8 Nisan Cuma günü Başbakanlık önünde Direniş Çadırı ile mücadele veren direnişçi gençlere destek verdi

Sol Gençlik basın bürosundan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Aydınlık yarınlar için bir hafta önce direniş başlatan genç arkadaşlarımızın mücadelesini Sol Gençlik olarak selamlarız.

Direnişçi arkadaşlarımızın basın bildirisinde belirttikleri taleplerin yerine getirilerek toplumun refahı gözetilecek şekilde acil düzenlemelere gidilmesi gerektiğinin altını vurgular, partizanca atamaların, statüko ve sermaye refahını gözeten zihniyetlerin ve yıllardır Kıbrıs’ın kuzeyinde çözümsüzlüğün getirdikleriyle geleceği her geçen gün elinden kayıp giden biz gençler olarak yaşanılabilir bir ülke ve Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşana dek mücadeleye devam edeceğimizi belirtiriz.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!

Bu habere tepkiniz:



09/04/2022 10:28