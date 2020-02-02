Sol Hareket Akıncı'yı destekleme kararı aldı

Sol Hareket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı aldı.

Sol Hareketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sol Hareket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tavrını belirleme yönünde ilçe komiteleri ve Örgüt Meclisi düzeyinde yürüttüğü tartışma sürecini tamamladı.

Hareket, seçimlerde Mustafa Akıncı’yı destekleme ve seçim kampanyasında aktif çalışma kararı aldı.

Sol Hareket’ten yapılan açıklama şöyle:

Sol Hareket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tavrını belirleme yönünde ilçe komiteleri ve Örgüt Meclisi düzeyinde yürüttüğü tartışma sürecini tamamlayarak, bağımsız aday Mustafa Akıncı’yı destekleme ve seçim kampanyasında aktif çalışma kararı aldı.

Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğü ve Kıbrıs’ta bölünmüşlüğü kalıcılaştırmaya yönelik çok yönlü çabaların hiç olmadığı kadar ileriye götürülmeye çalışıldığı bir dönemden geçmekteyiz.

Diğer yandan Kıbrıs’ın kuzeyinde gericilik, en ilkel biçimiyle ekonomik talan, demografik, siyasi ve kültürel dayatmalar yoğunlaşmakta, Kıbrıslı Türk toplumunun varlığı, özgün kimliği, kültürü ve kendi kendini yönetme iradesi yok sayılmak istenmektedir.

Türkiye’deki tek adam rejiminin, Kıbrıs’ın kuzeyini vilayetleştirme çabalarına ve gerici politikalarına karşı çıkan emek, demokrasi ve barış güçleri, Türkiye’deki egemenlerin ülkemizdeki uzantıları olan gerici faşist ve paramiliter güçlerin saldırıları ile susturulmaya çalışılmaktadır.

Kıbrıslı Türk toplumunun federal çözüm iradesi hiçe sayılarak, bu iradeyi sahiplenen ve hayat bulması için mücadele edenlere gözdağı verilmekte, geleneksel Taksim politikası yeni aktörler ve yeni yöntemler ile dayatılmaya çalışılmaktadır.

Kıbrıslı Türkleri ve ülkemizi boş ve hayali ayrılıkçı politikalar ile yarım asırdan fazla bir süredir maceradan maceraya sürükleyenler, Nisan ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini statükonun kalıcılaşması yönünde bir fırsat olarak görmektedirler. Çözüm yanlısı toplumsal iradeyi ve federal çözüm sürecini berhava etmeyi hedeflemektedirler.

“Akıncı federal çözüm yönünde belirleyici olmuştur”

Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı, görev süresi boyunca, Kıbrıslı Türk toplumunun çözüm yanlısı iradesini ve kendi kendini yönetme istencini kararlı bir şekilde temsil etmiş, federal çözüm yönünde ve toplumlararası yakınlaşma çalışmalarında çok önemli ilerlemelere öncülük etmiştir. Mont Pelerin, Crans Montana ve Berlin zirvelerinde ortaya koyduğu irade ile federal çözüm yönünde kapsamlı adımların atılması noktasında belirleyici olmuş, çözüm perspektifinin canlı ve açık kalmasını sağlamıştır.

Sn. Akıncı, Kıbrıslı Türklerin iradesine yönelik her türlü müdahale karşısında kararlılıkla durmuş, demokrasi, barış ve özgürlüklere yönelik saldırıları cevapsız bırakmamıştır.

Kıbrıslı Türkler toplumsal varoluş ya da yok oluş, Kıbrıs ise federal çözüm ya da kalıcı bölünme felaketi ikilemleri ile karşı karşıyadır. BM parametreleri temelinde federal çözüm, Kıbrıs sorununun çözümü için mümkün olan tek seçenek, Kıbrıslı Türkler için de tek çıkış yoludur. Bu bağlamda Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi, devam etmekte olan federal çözüm sürecinin kapsamlı bir çözüm ile sonuçlanması, ya da berhava edilerek çözümsüzlüğün kalıcılaşması bağlamında çok önemli bir dönemeçtir.

Bu çerçevede, erken federal çözüm, barış ve toplumsal varoluş için Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Sn. Mustafa Akıncı’yı destekleme ve kampanya boyunca aktif bir şekilde çalışma kararlılığımızı ifade eder, tüm halkımızı Sn. Akıncı’yı desteklemeye çağırırız.

02/02/2020 12:45