Sol Hareket Ankara’da temaslarda bulunacak

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25/06/2022

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Sol Hareket Ankara’da temaslarda bulunacak

Sol Hareket, “Kıbrıs sorunu” gündemi ile Türkiye’deki muhalefet partileri ve örgütleri ile görüşmeler gerçekleştirmek için Ankara’ya gidiyor.

Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, Abdullah Korkmazhan, Viyan Karabulut, Besim Baysal, Orhan Erönen ve Fikri Marasalı’dan oluşan heyet, CHP, HDP, TİP ve Halkevleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Sol Hareket heyeti 27 Haziran Pazartesi Ankara’ya gidecek ve 29 Haziran Çarşamba adaya geri dönecek.

25/06/2022 14:38
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TAGS: Sol Hareket, Ankara
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