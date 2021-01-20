Sol Hareket Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Karar Almadan Dağılmasını Eleştirdi

Sol Hareket, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dünkü toplantısında karar almadan dağılmasını eleştirdi.

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Orhan Erönen, asgari ücretin insanca yaşama olanak verecek düzeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Erönen, bir yılı aşkın süredir asgari ücrete artış yapılmamasını ve dün toplanan komisyonun karar almadan dağılmasını şiddetle protesto ettiklerini belirterek, “İşçilere kölelik koşulları dayatılıyor” dedi.

Pandemi sürecinin, işçiler ve ücret karşılığı çalışanları darboğaza soktuğunu kaydeden Erönen, maaş ve ücretlerin hayat pahalılığı karşısında eridiğini ifade etti.

“İşçi ve çalışanlar sadaka değil insanca yaşayacakları asgari bir ücret istiyorlar” diyen Erönen, şu an asgari ücretle yaşamanın imkânsız olduğunu belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile asgari ücret belirlemeye son verilmesini isteyen Erönen “Bu komisyon işçi haklarını gasp etmekten başka hiçbir işe yaramamaktadır” dedi.

Açıklamasına “Eşel-mobil uygulaması bir an önce yeniden uygulamaya konmalı, maaş ve ücretlerin hayat pahalılığı ile doğru orantılı bir şekilde artması sağlanmalıdır” şeklinde devam eden Erönen, asgari ücretin insanca yaşama olanak verecek düzeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.

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20/01/2021 14:11