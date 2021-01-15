Sol Hareket : Aşı programına başvurmak isteyenlere teknik destek sunulacak

Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan açıklama yaptı

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15/01/2021

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Sol Hareket : Aşı programına başvurmak isteyenlere teknik destek sunulacak

Sol Hareket, Güney Kıbrıs’taki aşı programının Kıbrıslı Türkleri de kapsadığını ve isteyenlerin Kıbrıs Cumhuriyeti'nden doğan bu haklarını kullanabileceğini açıkladı.

Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan’ın yaptığı açıklamada, söz konusu aşı programına başvurmak isteyenlere teknik destek sunulacağı belirtildi.

Korkmazhan, Kıbrıs’ta her iki taraftaki milliyetçi yönetimlerin, koronavirüs salgınını toplumlararası iş birliğini geliştirme yerine, her türlü ilişkiyi kesme, geçiş kapılarını kapatma ve bölünmüşlüğü kalıcılaştırma yönünde fırsat olarak değerlendirdiklerini öne sürdü.

15/01/2021 11:50
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TAGS: sol hareket, aşı, kktc, haberkıbrıs,
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