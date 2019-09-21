HABER KIBRIS

ad

Sol Hareket Askeri Bölgede Meydana Gelen Patlama ile İlgili Soruşturma İstedi

Sol Hareket, Çatalköy'de askeri bölgedeki mühimmat deposunda gerçekleşen patlama ile ilgili biran önce soruşturma başlatılmasını istedi. 

ads
21/09/2019

ads
Sol Hareket Askeri Bölgede Meydana Gelen Patlama ile İlgili Soruşturma İstedi

Sol Hareket, Çatalköy'de askeri bölgedeki mühimmat deposunda gerçekleşen patlama ile ilgili biran önce soruşturma başlatılmasını istedi. 
Sol Hareket, “patlamanın nasıl gerçekleştiği ve sorumlular hakkında kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi için sivil soruşturma komisyonu oluşturulmasını” talep etti.
Sol Hareket yazılı açıklamasında, olayın “hasıraltı” edilmemesini ve yaşananları gizlemeye yönelik çaba içerisine girilmemesini istedi.
Sol Hareket, Kıbrıs’ta yapılması gerekenin; “güven arttırıcı önlemler çerçevesinde, karşılıklı ve kademeli olarak, askersizleşme ve silahsızlanma sürecini başlatmak, Kıbrıs'ı tüm asker, silah ve üslerden tamamen arındırmak” olduğunu savundu. 

21/09/2019 14:18

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Sol Hareket, Çatalköy, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.