Sol Hareket, Belediyelerle İlgili Yasa Tasarısını Eleştirdi

Sol Hareket, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı “dayatma ve antidemokratik bir yasa” olarak niteleyerek, eleştirdi.

Sol Hareket Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, esas hedefinin yönetimin merkezileşmesi ve tek elde toplanması olduğunu savunarak, yasa tasarısını reddettiklerini kaydetti.

“Kıbrıs’ı Kıbrıslılar, Lefkoşa’yı, Lefkoşalılar, Mağusa’yı Mağusalılar, Lefke’yi Lefkeliler yönetmelidir” diyen Korkmazhan, yerel yönetimlerin daha da güçlü hale getirilmesi, yerinden yönetim ve doğrudan demokrasinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Korkmazhan, tasarının irade ve demokrasiye bir müdahale çabası olduğunu öne sürerek, Sol Hareket’in belediye işçileri, halk ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte bu yasa tasarısına karşı mücadele edeceğini duyurdu.

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22/03/2022 12:00