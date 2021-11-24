Sol Hareket Cumartesi Arasta’da Hakları Savunmak İçin Toplanacak

Sol Hareket, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle cumartesi etkinlik düzenliyor.

Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Semen Saygun tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Kasım Cumartesi, saat 12.00’de Lefkoşa Arasta Kadınlar Pazarı Meydanı’nda hakları savunmak için toplanılacağı belirtildi.

“Erkek ve devlet şiddetine, bedenimizin, emeğimizin, haklarımızın, adamızın sömürülmesine, her türlü eril tahakküme ‘dur ‘ diyeceğiz” ifadeleri kullanılan açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Sol Hareket olarak, kadına yönelik şiddete maruz kalan, bedeni, emeği, kimliği sömürülen, yaşam hikayeleri yarım kalan, kadınları anarak, ülkede şiddeti sömürüyü besleyen, yeniden üreten ataerkil politikalara karşı mücadeleyi yükseltecekleri, şiddetsiz, sömürüsüz, barış içinde bir dünya ve Kıbrıs’ı yaratmak için mücadele edecekleri kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



24/11/2021 12:12