Sol Hareket Geçitkale Havalimanının askere devredilmesine karşı olduğunu açıkladı

Sol Hareket Örgüt Sekreteri Fikri Marasalı, Geçitkale Havalimanı’nın kullanım hakkının askere devredilmesine karşı olduklarını açıkladı.

Geçitkale Havalimanının Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Verilmesine İlişkin Protokol’ün Cumhuriyet Meclisinde kabul edilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Marasalı kararın oy birliği ile kabul edilmesini şiddetle protesto ettiklerini belirtti.

Geçitkale Havalimanı’nın askere devredilmesinin “emperyalist savaş politikalarına” ortak olmak anlamı taşıdığını savunan Marasalı, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin oylamada olumlu oy kullanmasının “barışı sözde savunduğunu” gösterdiğini belirtti.