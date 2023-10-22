Sol Hareket Genel Sekreterliğine Cem Kapısız seçildi

Sol Hareket Genel Sekreterliğine oy birliği ile Cem Kapısız seçildi.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre dün Sol Hareket Genel Merkezinde yapılan 2’inci Olağan Kongrede oy birliği ile Genel Sekreterliğe seçilen Cem Kapısız, Sol Hareket’in bugüne kadar emek, demokrasi ve barış mücadelesini tüm zorluklara rağmen kararlı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, bundan sonraki süreçte de mücadelenin omuz omuza devam edeceğini ifade etti.

Emekçilerin ve ezilenlerin haklarının kazanılması, Kıbrıslı Türk toplumunun kendi kendini yönetmesi ve Kıbrıs sorununda erken federal çözüme ulaşılması yönünde çalışmaya devam edeceklerini belirten Kapısız, Sol Hareket’in örgütlenmesi ve örgütlü gücünün geliştirilmesinin öncelikleri olacağını söyledi.

Kongrede, faaliyet raporu ve mali rapor da oy birliği ile onayladı.

Kongrede, Örgüt Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu’na seçilenler ve MYK görev dağılımı şu şekilde:

“Örgüt Meclisi: Abdullah Korkmazhan, Arif Okçu, Beste Su Özarın, Bülent Ufuk Bulli, Dize Irkad, Derviş Okan Ünlüyol, Çağda Haşimoğulları, Fikri Marasalı, Gökmen Elagöz, Lema Gözay, Sinem Babacan, Ziver Behzat, Müzeyyen Karabulut, Raif Kanlıoğlu, Şevki Kozansoy, Hüseyin Demirel, Doğuş Arıpınar, Ertunç Özmani ve Ali Polili.

Merkez Yürütme Kurulu: Cem Kapısız-Genel Sekreter, Fikri Marasalı-Örgüt Sekreteri, Abdullah Korkmazhan-Dış İlişkiler Sekreteri, Müzeyyen Karabulut-Eğitim Sekreteri, Raif Kanlıoğlu-Gençlik Sekreteri, Lema Gözay-Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri ve Bülent Ufuk Bulli-Mali Sekreter.”

Disiplin ve Denetleme Kurulu: “Ayten Akmen, Bora Asena, Emrah Karayaprak, Çetin Küçülmez ve Mustafa Uluğ.”