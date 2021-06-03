Sol Hareket Genel Sekreterliğine Korkmazhan seçildi

Sol Hareket Genel Sekreterliğine Abdullah Korkmazhan seçildi.

Sol Hareket Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sol Hareket Örgüt Meclisi’nin son siyasi gelişmeler, ileriki dönemin planlanması ve Merkez Yürütme Kurulu seçimi gündemiyle dün toplandı.

Toplantıda gerçekleşen seçim sonucunda Merkez Yürütme Kurulu şu şekilde oluştu:

“Abdullah Korkmazhan-Genel Sekreter; Semen Saygun-Cinsiyet Eşitliği Sekreteri; Orhan Erönen-Örgüt Sekreteri; Nuray Özgeçen-Eğitim Sekreteri; Besim Baysal-Yeniden Yakınlaşma Sekreteri;Lema Gözay-Ekoloji Sekreteri; Cahit Halil-Dış İlişkiler Sekreteri; Sinem Babacan-Mali Sekreter; Fikri Marasalı-Gençlik Sekreteri.”

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03/06/2021 10:58