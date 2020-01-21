Sol Hareket Hükümete Çağrıda Bulundu

Sol Hareket, halkın alım gücünü yükseltecek tedbirler için hükümete çağrıda bulundu.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, UBP-HP hükümetini, halkı koruyucu ve alım gücünü yükseltecek tedbirleri hayata geçirmek yerine, sermaye ve rant çevrelerinin vergilerini bağışlamak, kayıt dışı ekonomiye göz yummakla suçladı.

Alınabilecek tedbirlere de işaret eden Korkmazhan, ithal mallar ve akaryakıta uygulanan fonlar ve gümrük vergilerinin düşürülmesi, yerli üretim ve üreticinin desteklenmesi, vergi ve KDV’lerde indirim yapılması, kaçak ekonominin önüne geçilmesi, birleşik faiz uygulamasının kaldırılması,

eşel mobilin hayat pahalılığına bağlı tadil edilmesi ve maaş/ücretlerin eşel mobil sistemine dahil edilmesi çağrısında bulundu.

21/01/2020 16:29