Sol Hareket: Kıbrıslı Türkler Cenevre’de temsil edilmeyecek

Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini temsil etmediğini ileri sürerek, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşecek Kıbrıs zirvesinin 5+1 şeklinde değil, 4+1 şeklinde gerçekleşeceğini savundu.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Ersin Tatar’ın seçilmiş değil, atanmış olduğunu ileri sürdü. “Kıbrıslı Türk toplumunun seçilmiş lideri değil, onu müdahale ve usulsüzlüklerle, zorla dayatanların ve atayanların temsilcisidir” iddiasında bulunan Korkmazhan, “Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs müzakere tarihinde ilk kez bu derece devre dışı bırakılmıştır. Cenevre’de gerçekleşecek zirve de ne yazık toplumumuz temsil edilmeyecek. Türkiye tarafı masaya Kıbrıslı Türkler adına da oturacak” dedi.

Kıbrıslı Türk toplumunun büyük çoğunluğunun Kıbrıs’ta federal temelde erken çözümden yana olduğunu söyleyen Korkmazhan, statükonun devamı ve ilhak politikasına asla izin vermeyeceklerini, gaspedilen toplumsal iradenin geri alınması ve erken federal çözüm için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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23/04/2021 13:52