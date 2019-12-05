Sol Hareket Mağusa İlçe Komitesi İkinci El Kitap Pazarı Düzenliyor

Sol Hareket Mağusa İlçe Komitesi yarın ikinci el kitap pazarı düzenliyor. 

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05/12/2019
HK

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Sol Hareket Mağusa İlçe Komitesi İkinci El Kitap Pazarı Düzenliyor

Sol Hareket Mağusa İlçe Komitesi yarın ikinci el kitap pazarı düzenliyor. 

Sol Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Eski, ikinci el kitap yoktur. Okumadığınız, okumak için aldığınız her kitap yeni bir kitaptır. Yeni bir heyecan, yeni bir yolculuğa çıkmaktır” şiarıylaile gerçekleşecek etkinlikte elde edilecek gelirin bir kısmı İskele Hayvan Barınağına bağışlanacak.

Etkinlik 10.00-17.00 saatleri arasında Mağusa Salamis Caddesi, DAÜ çemberi karşısında gerçekleştirilecek.

05/12/2019 15:20
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TAGS: haber, kıbrıs, Sol Hareket
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