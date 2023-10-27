Sol Hareket: “Makamlarınız sizlerin olabilir fakat çocuklarımız bizimdir”

Sol Hareket, hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı’na eleştirilerde bulunarak “Makamlarınız sizin olabilir fakat çocuklarımız bizimdir” dedi.

Sol Hareket Genel Sekreteri Cem Kapısız yazılı açıklamasında, “tam gün eğitim sisteminin altyapısı hazırlanmadan eğitim saatlerinin arttırılmasını” kabul etmediklerini kaydederek “Laik ve Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi”nin yarın yapacağı eylemi selamladı; mücadelede velilerin yanında olacaklarını bildirdi.

Kapısız, hükümetin, eğitimde ve diğer icraatlarında halkın gereksinimlerine göre değil, “aldığı emirlere göre hayata geçirdiğini” öne sürdü.

“Halkın vergileriyle bürokratlar ordusuyla faydasız yurt dışı ziyaretler yapılırken çocukların bakımsız, yıkılmaya yüz tutmuş, eğitime uygun olmayan yerleşkelere reva görülmesini” kabul etmediklerini kaydeden Sol Hareket Genel Sekreteri Cem Kapısız, partizanca geçici öğretmen atamaları yapıldığını, Kur’an kurslarıyla çocuk istismarı şiddeti yaratıldığını savundu.

-“ Eğitime ivedi olarak yatırım yapılmasını talep ediyoruz”

Kapısız, “Kontrolsüz artan nüfus ile orantılı olarak sınıflardaki öğrenci sayısı ve çeşitliliği de artmıştır. Mevcut öğretmen ve sınıf sayısı ile eğitim hizmetini verebilmek öğretmenlerimiz açısından güçleşmiştir. Eğitime ivedi olarak yatırım yapılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Kapısız, halkın ekonomik ve sosyal özgürlüklerinin, kültürel değerlerinin, doğal zenginliklerinin ve daha birçok değerinin iktidar tarafından emellerine kurban edilmiş olabileceğini ancak çocukların kurban edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti; “Laik ve demokratik eğitimden vazgeçmeyeceğiz. Makamlarınız sizlerin olabilir fakat çocuklarımız bizimdir” ifadelerine yer verdi.