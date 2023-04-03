Sol Hareket: Protokol Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerini elinden almaya yönelik

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Türkiye ile imzalanan mali ve iktisadi protokolün Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerini hedef aldığını ileri sürdü.

Korkmazhan, cuma gün imzalanan 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün içeriği ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyindeki insanların her geçen gün yoksullaştığını, yoksullaşmanın Türkiye’nin politikalarının sonucu olduğunu, Protokolün de Kıbrıs’ın kuzeyini sömürgeleştirme politikasının bir bölümü olduğunu ileri sürdü.

Protokolün anayasal düzeni, Kıbrıs Türkünün yaşam tarzını ve özgürlüklerini tehdit ettiğini savunan Korkmazhan, Gazimağusa’ya yeni bir ilahiyat koleji açılmasının, tarikat ve gerici örgütlenmelere kolaylık tanınmasının; demokratik hak ve özgürlüklerin, çağdaş yaşam tarzının ortadan kaldırılmasını öngördüğünü iddia etti.

Korkmazhan, “Yenisinin açılması bir yana, faaliyette olan Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin de kapatılması gerekiyor” dedi.

"Daha önceki protokollerle birçok özvarlığın elden çıkarıldığını, yağmur suyuna kadar tüm yeraltı kaynaklarının Türkiye'den gelen şirketlere verildiğini" kaydeden Korkmazhan, kooperatif, elektrik, telekomünikasyon ve limanlar gibi halka ait kurumların da devredilmek istendiğini savundu.

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03/04/2023 16:49