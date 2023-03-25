Sol Hareket, saldırıya uğrayan LGBTİ gence dayanışma belirtti

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25/03/2023

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Sol Hareket, saldırıya uğrayan LGBTİ gence dayanışma belirtti

Sol Hareket, önceki günlerde Mağusa’da saldırıya uğradığını belirttiği LGBTİ gence dayanışma belirtti; “Alışın, her yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

Sol Hareket tarafından yapılan açıklamada, önceki günlerde “Mağusa’da genç bir LGBTİ yurttaşın askeri kıyafetli bir şahıs tarafından homofobik söylemler ve lağım suyu dolu kova ile saldırıya uğradığı” ifade edilirken, polisin bu olay ile ilgili hassasiyet göstermediği ve gerekli işlemleri yapmadığı iddia edildi.

Açıklamada, “Bu saldırı ve Polis teşkilatının keyfi tutumu kabul edilemezdir. Polis teşkilatının keyfi ve taraflı tutumu suç ve suçlular ile mücadele edilmesini ve insan hak ve özgürlüklerinin güvenliğinin sağlanmasını olanaksızlaştırmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Sol Hareket’in saldırıya uğrayan ve saldırı tehdidi ile yaşamak zorunda kalan tüm LGBTİ yurttaşlar ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

25/03/2023 12:23
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TAGS: Sol Hareket
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