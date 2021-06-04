Sol Hareket: Sınır kapılarının açılmasını memnuniyetle karşıladık

Sol Hareket, geçiş kapılarının 461 gün sonra yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki toplumun çeşitli düzeylerde ilişkilerinin ve işbirliklerinin gelişmesi için daha yoğun bir çalışma yürüteceklerinin altını çizdi.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yazılı açıklamasında, BM'nin yanı sıra konunun uzmanlarından oluşan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin birçok kez geçiş kapılarının kademeli bir şekilde açılmasının sağlık açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığı yönünde görüş bildirdiğini ancak bunun sürekli göz ardı edildiğini savundu.

Korkmazhan, “Barikatlar çok daha önce açılabilir, toplumlararası ilişkilerin kopması ve Kıbrıslı Türk ekonomisinin bu kadar dar boğaza hapsolması engellenebilirdi. Ancak sağlığı milliyetçi politikalarına alet eden her iki taraftaki yönetimler, bunu bilerek engellediler” dedi.

Her iki taraftaki milliyetçi yönetimlerin, pandemiyi barikatların kapalı kalmasını kalıcılaştırmak ve toplumlar arası teması tamamen kesmek yönünde fırsat olarak gördüğünü ileri süren Korkmazhan, “Niyetleri Kıbrıs'ı 2003 öncesine döndürmekti. Ancak bunu gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığını hep söyledik. Mümkün olmadığı görüldü” dedi.

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04/06/2021 14:44