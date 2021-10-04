Sol Hareket, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler'i ziyaret etti

Sol Hareket, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler'i (TKP-YG) ziyaret etti.

Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, Sol Hareket temsilcileri Semen Saygun, Abdullah Korkmazhan, Hüseyin Demirel’in yer aldığı görüşmede, TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’ya Genel Sekreter Mehmet Davulcu ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi eşlik etti.

Sol Hareket temsilcilerinden Abdullah Korkmazhan, ülkenin içinde bulunduğu durumun herkes tarafından görüldüğünü belirterek, her geçen gün daha kötüye doğru bir gidişin yaşandığını söyledi. Toplumda sağlıktan, eğitime, sosyal yaşamdan, Kıbrıs sorununa kadar her konuda olumsuz bir dizi halinde gelişmeler ve demokrasi problemi yaşandığını kaydeden Korkmazhan, "Sol Hareket olarak ülke bir erken seçime doğru giderken biz de buna kayıtsız kalamazdık. Daha önce sizin partinizle ve Sol'daki diğer partilerle de bir araya gelip bir dizi görüşme yapmıştık. Bu ikinci turu oluyor” dedi.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, TKP'nin Kıbrıs'ta çözüm, barış, demokrasi ve toplumun içinde bulunduğu sorunların sosyal, ekonomik, eğitsel sorunların aşılması bağlamında yapılabilecek her türlü güç birliğine geçmişten beri hep var olduğunu ve çoğu zaman bunların başını çektiğini söyledi.

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04/10/2021 18:26